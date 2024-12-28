"Уралвагонзавод": трофейная бронетехника Запада не представляет ничего особенного

Трофейная бронетехника Запада не представляет ничего особенного в техническом и боевом отношении. Такую оценку дали специалисты российского "Уралвагонзавода", занимающиеся разборкой и изучением трофеев, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии