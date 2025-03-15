Найдена неожиданная причина цветения саргассума в Карибском море

Большой атлантический саргассовый пояс озадачивает исследователей с 2011 года. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, возможно, позволило определить, что послужило переломным моментом, который привел к появлению этого явления в тропической части Атлантического океана.
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