Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен номинированы на приз лучшему спортсмену 2023 года

Опубликованы списки претендентов на ежегодную премию Laureus Awards. На приз лучшему спортсмену мира в 2023 году номинированы Лионель Месси (Аргентина, футбол), Эрлинг Холанд (Норвегия, футбол), Новак Джокович (Сербия, теннис), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Арман Дюплантис (Швеция, легкая атлетика) и Ноа Лайлз (США, легкая атлетика).
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