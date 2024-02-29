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Газета Коммуна

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«Воронежская область динамично развивается»: регион посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 26 февраля посетил Воронеж с рабочим визитом. Сначала он вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым посетили образовательный центр «Содружество», расположенный на улице Академика Конопатова.

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