«Воронежская область динамично развивается»: регион посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 26 февраля посетил Воронеж с рабочим визитом. Сначала он вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым посетили образовательный центр «Содружество», расположенный на улице Академика Конопатова.
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