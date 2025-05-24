В Крыму обсудили сохранение культурной идентичности России

Круглый стол по вопросам культуры, организованный Культурным фронтом России и рабочей группой Государственной Думы РФ «Общество и культура», прошел в Государственном Совете Крыма, 24 мая сообщает ИА Красная Весна.
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