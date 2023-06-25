Слово и дело

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Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал подросшего сына Александра от Нино Нинидзе

Звезда «Диверсанта» Кирилл Плетнев показал подросшего сына Александра от Нино Нинидзе

Российский актер театра и кино Кирилл Плетнев, наиболее известный по ролям в фильме «Метро» и сериале «Диверсант», вышел на связь с поклонниками в социальных сетях, где показал им подросшего сына от актрисы Нино Нинидзе.

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