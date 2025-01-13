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Добрый Мир

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  • Варлам Устрялов
    Думаю, даже в фашисткой  литовии немало людей празднует День НАШЕЙ ПОБЕДЫ.Литовцы пытались ...
  • Андрей Михайлов
    это микробы. их увидеть можно только в микроскоп. что тут еще обсуждать то? "люди" - это вообще про другоеЛитовцы пытались ...
  • Eduard
    Это наш праздник,никто не вправе нам указывать что и как нам праздновать,Литовцы пытались ...

«Путин отказывается пересматривать цели СВО», – У Байдена не верят в миротворческий успех Трампа 

«Путин отказывается пересматривать цели СВО», – У Байдена не верят в миротворческий успех Трампа 

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при администрации Байдена Майк Карпентер сомневается, что у администрации Дональда Трампа получится добиться перемирия на Украине через 100 дней, потому что Россия не демонстрирует желания отказаться от целей СВО.

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