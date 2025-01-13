«Путин отказывается пересматривать цели СВО», – У Байдена не верят в миротворческий успех Трампа 

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при администрации Байдена Майк Карпентер сомневается, что у администрации Дональда Трампа получится добиться перемирия на Украине через 100 дней, потому что Россия не демонстрирует желания отказаться от целей СВО.
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