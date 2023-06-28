Международный Сибирский транспортный форум стартовал в Новосибирской области

Юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области. В первый день работы Х Международного Сибирского транспортного форума его гостей и участников ждет целый ряд актуальных конференций и круглых столов.
Юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области. В первый день работы Х Международного Сибирского транспортного форума его гостей и участников ждет целый ряд актуальных конференций и круглых столов.
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