Sibkray.ru

235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Почему, ,провозглашенная частная собственность, не защищена государством?! Я думаю, для того, чтобы пополнять чей-то ...Новосибирца второ...
  • Анатолий Страшко
    Поход Вагнера на Москву, это закамуфлированный поход Вагнера на Куев. Мы это увидим. Не поэтому ли из Лавры начали сп...Центр ЧВК «Вагнер...
  • Владимир Петров
    Истерика шлюшки. В дурку её.Сибирячка учинила...

Международный Сибирский транспортный форум стартовал в Новосибирской области

Международный Сибирский транспортный форум стартовал в Новосибирской области

Юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум начал работу в Новосибирской области. В первый день работы Х Международного Сибирского транспортного форума его гостей и участников ждет целый ряд актуальных конференций и круглых столов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх