Соя идет в последний бой

На просторах Интернета мне часто встречаются описания ужасов современной Европы. Если судить по некоторым оптимистичным российским источникам или тезисам испанских блогеров-правдорубов, в той же Германии давно закрылись все заводы и фабрики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии