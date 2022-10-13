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Мэр Львова призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах

Мэр Львова призвал жителей города организовывать в своих домах пункты обогрева с буржуйками на дровах

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к жителям города и рассказал, чего им следует ждать в ближайшем будущем.

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