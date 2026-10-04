iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом

Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом

Ice Universe сравнил флагманские камеры Huawei, Apple и Samsung В новом сравнении камер при 5-кратном увеличении Ice Universe сравнил возможности Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым