Huawei Mate 90 Pro Max сразился с iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 в тесте камер с 5-кратным зумом

Ice Universe сравнил флагманские камеры Huawei, Apple и Samsung В новом сравнении камер при 5-кратном увеличении Ice Universe сравнил возможности Huawei Mate 90 Pro Max, iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26.
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