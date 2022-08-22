Крым богат вином и солнцем

18 августа текущего года на винодельне «Alma Valley» в Крыму прошла пресс-конференция, посвященная аудиту виноделен региона в рамках «Винного гида России-2022» Роскачества.
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