Зеленский и вундерваффе

VG

Vasily Golov

План Барбороса был неожиданным и таранного типа. 22 июня 1941г в 15-30 отец попал попал под авиаудар люфтваффе под Харьковым. Подобное случилось под Курском.Неожиданно и таранный тип наступа.Сегодня кто в зоне СВО? Вооруженные силы или добровольцы?Сегодня все ли вооружение российской армии участвует в боях?Когда спросил в интернете про целые мосты включение автодорог,ж/дорог Украины в лигистику НАТО,ответил один эксперт так.Пешком украинец побежит в Европу?Забота об украинце.Про озлобленность населения Украины к России никто не говорит.Только слышишь.Наши отразили атаки ВСУ.Мелким почерком.Освободили населенный пункт.Кто задумывался над тем, как жило приграничное население российских обл,имело ли оно контакт с украинцами?