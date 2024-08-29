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Зеленский и вундерваффе

Зеленский и вундерваффе

Вермахт был тяжёлым противником. До встречи с РККА это была сильнейшая армия мира. Потому и победа в войне далась нам большой кровью и величайшим напряжением всех сил страны.

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Комментарии
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Надежда Петракова
...дай,Бог,что было так!🙏🙏🙏
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16 час.
VG
Vasily Golov
План Барбороса был неожиданным и таранного типа. 22 июня 1941г  в 15-30 отец попал попал под авиаудар люфтваффе под Харьковым. Подобное случилось под Курском.Неожиданно и таранный тип наступа.Сегодня кто в зоне СВО? Вооруженные силы или добровольцы?Сегодня все ли вооружение российской армии участвует в боях?Когда спросил в интернете про целые мосты включение автодорог,ж/дорог Украины в лигистику НАТО,ответил один эксперт так.Пешком украинец побежит в Европу?Забота об украинце.Про озлобленность населения Украины к России никто не говорит.Только слышишь.Наши отразили атаки ВСУ.Мелким почерком.Освободили населенный пункт.Кто задумывался над тем, как жило приграничное население российских обл,имело ли оно контакт с украинцами?
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15 час.
Семен Демин
Так-то оно так, но не стоит ждать, когда запад переведет свою промышленность на военные рельсы. Экономика у Запада не слабая.
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1 час.

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