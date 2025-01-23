Власти за 32 млн рублей ищут, кто спроектирует футбольный манеж в Барнауле

Спортивный объект может обойтись в 1,2-1,5 миллиарда рублей Власти Алтайского края готовы потратить 32,3 миллиона рублей на подготовку проектно-сметной документации крытого футбольного манежа с трибунами на 1500 человек в Барнауле, рядом с бывшим ДК "Трансмаш".