Заброшенный склад продукции алкоголя на заводе напитков в Останкине. Почему все оставили?

Мы много гуляем по Москве и периодически гуляем по одним и тем же маршрутам. Иногда так получается случайно, но чаще всего мы ходим смотреть одни и те же здания, которые приметили когда-то и вот таким образом можно сказать прорабатываем "объекты".
Мы много гуляем по Москве и периодически гуляем по одним и тем же маршрутам. Иногда так получается случайно, но чаще всего мы ходим смотреть одни и те же здания, которые приметили когда-то и вот таким образом можно сказать прорабатываем "объекты".
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