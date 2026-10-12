Рада приняла закон о праве нацменьшинств на обучение на родном языке

Верховная рада Украины приняла законопроект, который разрешает обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов, если эти языки являются официальными в Европейском союзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Раскрыты новые де...
- ГБ Хирургически точн...
- ГБ Мема заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым