Армяно-азербайджанский конфликт – геополитическая опасность в Евразии

Каким образом история о локализованном анклаве в глубоко изолированной зоне может иметь более широкие последствия с точки зрения глобального баланса сил? Если взглянуть на карту Карабаха, то с логистической точки зрения тот, кто контролирует Карабахские высоты, потенциально доминирует на довольно чувствительном участке границы с Ираном.