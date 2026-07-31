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Кривцов слушает «Короля и шута» перед матчами. Максименко ответил: «Я вообще не втыкаю их песни, не могу даже вспомнить. Слушаю больше старые российские, Марджанджа, где же...»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и голкипер «Спартака» Александр Максименко обсудили музыку, которая помогает настроиться на матч.

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