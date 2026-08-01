Эксперт заявил о работе российской спутниковой сети «Рассвет» над Украиной

Российская спутниковая система «Рассвет» — это уже не теория, а рабочий инструмент. По словам эксперта Владимира Степанца, группировка из 12 активных аппаратов (плюс три на подходе) уже дважды в сутки создает устойчивую зону покрытия над территорией Украины.
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