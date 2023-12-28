Тарасова поделилась фото с мужем Заворотнюк, на котором выглядит бодрее его

76-летняя тренер именитых фигуристов Татьяна Тарасова побывала на шоу Татьяны Навки. В минувшие выходные Татьяна Навка презентовала новое ледовое шоу «Вечера на хуторе», где задействованы многие известные фигуристы, в том числе муж Анастасии Заворотнюк, являющийся бессменным партнером олимпийской ….