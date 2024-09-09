В Томске обсудили проблемные вопросы реализации требований к производству и обороту алкогольной продукции

Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Сибирскому федеральному округу провело круглый стол на тему: «Проблемные вопросы и правоприменительная практика соблюдения обязательных требований организациями, осуществляющими деятельность по производству и обороту алкогольной продукции» на территории Томской области.
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