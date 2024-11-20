В России заявили об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии «Известиям» заявил об отсутствии переговоров по урегулированию на Украине на площадке международной организации.
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