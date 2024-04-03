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Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии» и набрал 24+6+7 в победном матче с «Оклахомой»

Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Филадельфии» и набрал 24+6+7 в победном матче с «Оклахомой»

Звездный центровой «Филадельфии» вышел на паркет в домашнем матче против «Оклахомы» (109:105). На счету Эмбиида 24 очка (6 из 14 с игры, 12 из 12 с линии), 6 подборов, 7 передач и 3 перехвата за 29 минут.

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