Несомненно, за каждым решением таится как минимум несколько причин. Угадать и спрогнозировать их довольно сложно, тем более на политической арене, где действуют сразу множество игроков.
Путин не едет на «БРИКС»: возможные сценарии
Комментарии
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Лев Добрый
Стоило только встретиться пиндо-сранцам с властями Индии, ЮАР и Бразилии, и единство БРИКС улетучилось, как пар при кипячении воды! С такой политикой БРИКС и врагов не требуется!👀😱👈👍
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