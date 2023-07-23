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Путин не едет на «БРИКС»: возможные сценарии

Путин не едет на «БРИКС»: возможные сценарии

Несомненно, за каждым решением таится как минимум несколько причин. Угадать и спрогнозировать их довольно сложно, тем более на политической арене, где действуют сразу множество игроков.

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Комментарии
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Лев Добрый
Стоило только встретиться пиндо-сранцам с властями Индии, ЮАР и Бразилии, и единство БРИКС улетучилось, как пар при кипячении воды! С такой политикой БРИКС и врагов не требуется!👀😱👈👍
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