От VG: Олег Кожемяко сменил Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, завершив 13-летний цикл управления последним макрорегионом.
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