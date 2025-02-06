В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в четверг, 6 февраля, предложила рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, ориентируясь на опыт Японии.
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