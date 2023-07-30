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Агент Мартинес: «Лаутаро заслуживает признания как один из лучших в мире. Он чемпион мира, выиграл титул с «Интером»

Текущее соглашение аргентинского форварда с «Интером» действует до лета 2026 года. Этим летом Мартинес отклонил предложение из Саудовской Аравии на 240 миллионов евро за 4 года.

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