Рак: гороскоп на ноябрь 2023 года

Раки попытаются в ноябре 2023 года прыгнуть выше головы. Вообще-то месяц начнётся спокойно, и при известной доле разумного подхода к обстоятельствам можно будет организовать всё так, чтобы основная тенденция сохранилась.
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