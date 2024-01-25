Рогов рассказал о переходе ВСУ к бандеровской тактике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали делать подземные схроны на линии фронта в Запорожской области. По словам главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, таким образом они прибегают к тактике коллаборационистов, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны.