Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали делать подземные схроны на линии фронта в Запорожской области. По словам главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, таким образом они прибегают к тактике коллаборационистов, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны.
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