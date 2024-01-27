Спикер Гордумы Краснодара Вера Галушко и депутат Андрей Анашкин побывали в гостях у блокадницы Веры Кулаковой 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были разгромлены, а блокада города снята.
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