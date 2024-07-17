Прошло полгода с момента открытия Штаба общественной поддержки "Единой России" в Самарской области

В Самарской области отметили полугодие работы Штаба общественной поддержки "Единой России". За это время на площадке прошло более шестисот мероприятий, направленных на развитие общественной жизни региона.
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