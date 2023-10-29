Лапид заявил, что Нетаньяху пересек красную черту, обвинив армию в атаке ХАМАС

Лидер парламентской оппозиции Израиля, глава партии "Еш атид" Яир Лапид в соцсети Х заявил, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху "пересек красную черту", обвиняя армию и службы безопасности в нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, которое произошло 7 октября.
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