Ротенберг про 1:0 с «Барысом»: «Железобетонная оборона – то, что нужно СКА. Наши вратари набирают обороты»

СКА обыграл казахстанскую команду в Фонбет Чемпионате КХЛ (1:0). Вратарь Павел Мойсевич отразил все 20 бросков.
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