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Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Политнавигатор Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Крымчане НИКОГДА не хотели  быть в составе ни УССР, ни Украины!! Хрущев включил Крым в состав УССР, не поинтересовавшись мнением крымчан.
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36 мин.
ЕБ
Евгений Бут
Что значит повторно? Референдум уже был! Достаточно, а то как только не в сторону запада так все по новой? Пример выборов в хохляндии с Ющенко, а сейчас в Румынии, стыд и позор!
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18 мин.
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