Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Крымчане НИКОГДА не хотели быть в составе ни УССР, ни Украины!! Хрущев включил Крым в состав УССР, не поинтересовавшись мнением крымчан.

ЕБ

Евгений Бут

Что значит повторно? Референдум уже был! Достаточно, а то как только не в сторону запада так все по новой? Пример выборов в хохляндии с Ющенко, а сейчас в Румынии, стыд и позор!