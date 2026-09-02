Изменения в экспортном контроле РФ — анализируем постановления 311, 312 и 313

В 2026 году правила вывоза товаров из России продолжают оставаться строго регламентированными. Для экспортеров, туристов и предпринимателей крайне важно понимать, какие позиции находятся под запретом, чтобы избежать штрафов, задержек на таможне или уголовной ответственности.