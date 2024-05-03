Власти продлили запрет на посещение омских лесов. Изначально в части районов его собирались снять 5 мая, в других - 10 числа.
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Власти продлили запрет на посещение омских лесов. Изначально в части районов его собирались снять 5 мая, в других - 10 числа.