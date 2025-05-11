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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» проиграл ЦСКА и опережает «Зенит» лишь на очко, осечки «Сити» и «Юве», покер Серлота и другие новости

1. В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде одолел «Динамо» Махачкала (1:0), а ЦСКА дома победил «Краснодар» (1:0).

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