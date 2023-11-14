Министры финансов АТЭС обсудили замедление экономики Китая

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен выступила с заявлением о том, что руководители финансовых ведомств стран, входящих в состав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), обсудили замедление роста экономики Китая, а также сопутствующие этому риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии