Иэн Прауд: Когда и каким будет мир на Украине, может решить только Путин

Главные рычаги влияния на ход украинского конфликта и на возможности его завершения находятся в руках российского президента Алексей Песков На фото: встреча президента РФ Путина, спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнера (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) В рамках возобновленной дипломатической инициативы Трампа его доверенные лица, Уиткофф и Кушнер, в минувшие выходные посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.