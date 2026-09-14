БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иэн Прауд: Когда и каким будет мир на Украине, может решить только Путин

Иэн Прауд: Когда и каким будет мир на Украине, может решить только Путин

Главные рычаги влияния на ход украинского конфликта и на возможности его завершения находятся в руках российского президента Алексей Песков На фото: встреча президента РФ Путина, спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера Кушнера (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) В рамках возобновленной дипломатической инициативы Трампа его доверенные лица, Уиткофф и Кушнер, в минувшие выходные посетили Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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