Исследование: кому нравятся громкие выхлопы

Исследование, проведенное профессором канадского университета, показывает, что у тех, кто любит громкие звуки выхлопных газов двигателя автомобилей, могут быть проблемы с психикой и даже криминальные и садистские наклонности.
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