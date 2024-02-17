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Экс-участница "Фабрики звезд" Алекса вышла замуж

Экс-участница "Фабрики звезд" Алекса вышла замуж

Бывшая участница “Фабрики звезд” Алекса, которая в прошлом встречалась с Тимати, вышла замуж за своего нынешнего возлюбленного, звездного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

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