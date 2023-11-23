Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

284 подписчика

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: рецепт самого рождественского напитка

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: рецепт самого рождественского напитка

Для настоящих поклонников франшизы о мальчике, который выжил фото: PinterestБольшинство из нас, добравшись в детстве до третьей книги о «Гарри Поттере», гадали: что же такое сливочное пиво? Где его купить или, по крайней мере, как его приготовить? К счастью, сейчас интернет полон самыми разнообразными рецептами из любимой с детства книги, и теперь остается только выбирать, какой из них придется по вкусу именно вам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх