Сливочное пиво из «Гарри Поттера»: рецепт самого рождественского напитка

Для настоящих поклонников франшизы о мальчике, который выжил фото: PinterestБольшинство из нас, добравшись в детстве до третьей книги о «Гарри Поттере», гадали: что же такое сливочное пиво? Где его купить или, по крайней мере, как его приготовить? К счастью, сейчас интернет полон самыми разнообразными рецептами из любимой с детства книги, и теперь остается только выбирать, какой из них придется по вкусу именно вам.