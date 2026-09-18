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МИД: Лондону подтверждено, что военные объекты на Украине будут законными целями

МИД: Лондону подтверждено, что военные объекты на Украине будут законными целями

Временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакии в ходе вызова в МИД России подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью.

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