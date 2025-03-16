Министерство иностранных дел братишек из Турции в связи с одиннадцатой годовщиной присоединения Крыма к России:«Мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму и поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины».
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