Министерство иностранных дел братишек из Турции в связи с одиннадцатой годовщиной присоединения Крыма к России:«Мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму и поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины».