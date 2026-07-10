В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Каланчакское» провели профилактическую акцию «Трезвость за рулём – залог безопасности».
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