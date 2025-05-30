С 9 июня на месяц отменят поезда из Тихвина в Будогощь и обратно

Из-за планового капремонта В связи с плановым капитальным ремонтом железнодорожной инфраструктуры с 9 июня по 9 июля отменяются пригородные поезда по маршруту Тихвин – Будогощь – Тихвин, сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.