С 9 июня на месяц отменят поезда из Тихвина в Будогощь и обратно

Из-за планового капремонта В связи с плановым капитальным ремонтом железнодорожной инфраструктуры с 9 июня по 9 июля отменяются пригородные поезда по маршруту Тихвин – Будогощь – Тихвин, сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
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