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Эксперт Подольская рассказала об индексации страховых пенсий в 2025 году

Эксперт Подольская рассказала об индексации страховых пенсий в 2025 году

В 2025 году индексация страховых пенсий будет происходить два раза в год. Подробности озвучила в беседе с РИА Новости заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

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