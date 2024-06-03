Россия может также? Зачем Индия забрала из банков Великобритании больше 100 тонн золота, объяснил Катасонов

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Индийские власти совершенно не просто так решили забрать из банков Великобритании более 100 тонн золота.

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