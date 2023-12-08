Постановки народного фольклора

В детском саду "Рябинка" прошел День открытых дверей, посвященный Дню округа. Юные актеры старших групп представили вниманию зрителей постановки сказок: "Два медведя", "Как собака друга искала", "Три сына".
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