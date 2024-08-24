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Крымская газета

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Какой сегодня день: 25 августа

Какой сегодня день: 25 августа

Сегодня, 25 августа, отмечается так называемый«День «Поцелуемся и помиримся». Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта.

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