Какой сегодня день: 25 августа

Сегодня, 25 августа, отмечается так называемый«День «Поцелуемся и помиримся». Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта.